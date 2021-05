Nuove critiche dalla Fiab su viale della Pineta: "Quella non è una zona 30"

L'associazione dei ciclisti interviene in merito alla segnaletica orizzontale disegnata in via della Pineta per la zona 30

Nuove critiche dalla Fiab Pescara per la gestione della viabilità in via della Pineta. Da alcuni giorni infatti è stata realizzata una segnaletica orizzontale per la "zona 30" che però non convince l'associazione. Lo scopo della segnaletica è quello di ricordare che la velocità massima consentita è di 30 km/h, ma secondo la Fiab questa soluzione adottata dal Comune non cambia nulla di fatto per la mobilità automobilistica che difficilmente rispetterà quel limite senza autovelox, e non cambia nulla per i ciclisti che continueranno a transitare sul lato destro senza protezione e dunque non si tratta di una reale "zona 30" come previsto dalla legge.

Le “zone 30” generalmente vengono create laddove si pone l’obiettivo di privilegiare le funzioni propriamente urbane (residenziali, commerciali, ricreative, ecc.), facendole prevalere sulle esigenze del traffico motorizzato. Agli effetti dell’accessibilità veicolare, le “zone 30”, ... incidono soprattutto disincentivando il traffico di transito. Via della Pineta ci pare tipicamente di transito.

La "zona 30" spiega la Fiab ha un varco d'ingresso e d'uscita, un restringimento dele corsie, limiti di velocità, chicane e parcheggi auto su entrambi i lati, oltre al rialzamento degli attraversamenti pedonali e l'allargamento dei marciapiedi.

Insomma un posto in cui l'auto dovrebbe essere ospite e invece qui continua a regnare sovrana: sembra più una messa in sicurezza dell'auto e dei suoi parcheggi. Il transito delle biciclette viene ricordato con un banale pittogramma, la cui assenza nulla toglierebbe al normale passaggio delle due ruote. Dopo l'ubriacatura cromatica della prima scelta, prontamente ripulita, ecco la sobrietà della soluzione attuale che ci pone un interrogativo: a quale tipologia di opera/norma quest'opera deve essere ricondotta? Siamo ansiosi di saperlo.