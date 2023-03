Anche la Fiab aderisce alla manifestazione "Non nella nostra città": "Installare 10 mila stalli per bici ed arrivare a 110 km di piste ciclabili"

Anche la Fiab Pescarabici parteciperà alla manifestazione “Non nella nostra città” che si terrà a Pescara in Piazza Sacro Cuore il prossimo 25 marzo 2023 e voluta da diverse associazioni e comitati cittadini, sigle sindacali e realtà territoriali per chiedere all'amministrazione Masci una maggiore partecipazione dei cittadini alle scelte di politica urbana. L'associazione dei ciclisti pescaresi, in particolare. chiede la tutela degli spazi verdi intervenendo su specifiche richieste riguardanti la mobilità sostenibile dando la massima disponibilità operativa e per un confronto:

"Installare in città 10 mila stalli per bici, lineari e per nodi di aggregazione; realizzare 110 km di ciclovie, per avere almeno un metro a testa di itinerari ciclabili predisporre percorsi ciclabili in occasione di lavori straordinari (articolo 10 legge 366/98); istituire l'ufficio bici, ovvero una struttura pubblica dedicata alla mobilità sostenibile; attivare e sostenere la figura del Mobility Manager di area e aziendale"

Ricordiamo che sempre la Fiab, nei giorni scorsi, aveva tenuto un flash mob simbolico con i bambini che utilizzano il Pedibus, per chiedere una maggiore sicurezza nelle aree stradali attorno alle scuole, nell'ambito della settimana nazionale Fiab del “Tutti a scuola a piedi o in bici”.