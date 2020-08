La denuncia della Fiab: "Niente stalli per le bici davanti ai centri commerciali urbani di Pescara"

Il presidente della Fiab Abruzzo Molise Odoardi, la federazione italiana ambiente e bicicletta, ha scritto una lettera alla direzione di un supermercato cittadino, inoltrandola anche a due assessorati del Comune di Pescara, in merito al problema relativo alla mancanza di stalli per le biciclette, un problema che a detta di Odoardi è presente in molti centri commerciali urbani cittadini.

Questa mattina infatti il presidente si è recato nel punto vendita in bici assieme alla moglie, ed ha notato la mancanza di aree attrezzate per le biciclette, che erano state legate ai pali ed ai recinti dei carrelli.

Credo, ahimè, non vi sia alcun obbligo al riguardo, ma alcune strutture, per una presunta minima sensibilità ai temi della mobilità sostenibile, o forse per più banali ragioni commerciali, hanno adottato alcune misure, seppur minime, per accogliere le due ruote. L’assenza totale di spazi ad esse riservate costituisce motivo di preoccupazione che qui condivido, ma che quanto prima spero divenga remota.

Presto, aggiunge Odoardi, partirà una campagna nazionale di promozione della spesa con la bicicletta, con il coinvolgimento di due grandi categorie di rappresentanza del commercio, ed auspica un coinvolgimento più ampio di tutti i soggetti economici con una politica aziendale pro attiva.