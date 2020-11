La Fiab sulla riqualificazione della pista ciclabile del lungofiume: "Finalmente torneranno decoro e sicurezza"

La Fiab si rallegra e plaude l'intervento avviato dall'amministrazione comunale per bonificare e mettere in sicurezza la pista ciclabile del lungofiume, da tempo abbandonata e dove oltre ai rifiuti si trovano attualmente diverse baracche e addirittura una stalla con dei cavalli.

L'associazione dei ciclisti sottolinea come sia importante ridare dignità a questa pista da lungo tempo abbandonata, oltre alla distruzione e mancanza di luci, lampade, cestini, panchine e staccionate trasformandola in una vera discarica.

Siamo ben coscienti di quanto sopra: molte sono state nel tempo le nostre segnalazioni, rimaste a lungo inascoltate.

Proprio per tale motivo, da assidui frequentatori di quel percorso, nel 2017 ci siamo presi la briga di ripulirne 700 metri di rifiuti, rovi e quant’altro ne ostruisse o impedisse l’uso agevole nonché gradevole. Per ben 7 weekend, armati di zappe, rastrelli, falci, forbici, cariole e quant’altro, con grande fatica abbiamo rimesso a nuovo il tratto dal termine della rampa di uscita sud dal Ponte Flaiano fino al ponte delle Libertà. In quella occasione fu la ex Attiva a sostenerci nello smaltire l’enorme materiale di scarto raccolto.