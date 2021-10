La Fiab replica a Masci per viale Marconi: "Pescara non è Amsterdam, ma così non sarà neanche Parigi"

La Fiab (federazione italiana ambiente e bicicletta) replica al sindaco di Pescara, Carlo Masci, dopo aver scritto che «i pescaresi meritano strade come Parigi» in riferimento al nuovo manto stradale con segnaletica orizzontale realizzato in viale Marconi.

«Eh no, caro sindaco, Pescara non è Amsterdam, ma così non sarà neanche Parigi, come ha auspicato in un suo recente post», si legge in una condivisione della Fiab, «la sindaca della capitale francese Anne Hidalgo ha stanziato solo 250 milioni di euro per rendere Parigi ciclabile al 100%: riduzione drastica del numero delle auto circolanti; aumento delle aree verdi; aumento delle piste ciclabili della città a 450 km permettendo il controsenso ciclabile nei sensi unici; creazione di altri 30 mila posti-bici oltre i 75 mila esistenti; attivazione di politiche di formazione, comunicazione e promozione dell’uso delle due ruote nelle scuole; maggior attenzione alle associazioni di volontariato che promuovono la ciclabilità; sostegno a politiche di diffusione della ciclologistica e del cicloturismo».

Così poi conclude la Fiab rivolgendosi a Masci: «Caro sindaco, vada a vedere Rue di Rivoli, iconica arteria stradale della capitale francese, che si estende per quasi tre chilometri da Place de la Concorde a rue de Sévigné, accarezzando il giardino di Tuileries e il Louvre fino a raggiungere il quartiere di Saint-Paul. Prima delle crisi sanitaria, automobili e motorini dominavano ancora incontrastati in quella strada mentre ora è diventata un boulevard per biciclette e monopattini: la ristrutturazione della strada ha infatti consegnato ai trasporti sostenibili due corsie su tre, riservandone una sola per taxi e bus autorizzati. Proprio come sta facendo Pescara!».