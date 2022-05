La Fiab sulle nuove carrozze dei treni regionali Tua per bici: "Novità interessante, ora servono miglioramenti nelle stazioni"

Giudizio positivo da parte di Giancarlo Odoardi, coordinatore interregionale Fiab Abruzzo Molise e degli altri referenti regionali Fiab in merito al nuovo allestimento dei convogli ferroviari di Tua per il trasporto delle biciclette. Le nuove carrozze sono state presentate ai responsabili delle associazioni dal direttore divisione trasporti ferroviari di Tua Enrico Dolfi

"Con semplici e banali accorgimenti hanno creato uno spazio semplice da utilizzare e versatile nella gestione delle due ruote. Una soluzione che Fiab ritiene molto interessante e che potrebbe aprire ad un fronte di riflessioni su modelli di "alloggiamento" a bassissimo costo e alta resa. La bicicletta, infatti, non deve essere issata o incastrata si ganci o binari vari, ma semplicemente appoggiata e tenuta con una cinghia per evitarne la caduta durante il viaggio. La salita su treno e la discesa sulla banchina a raso agevolano l'approccio, soprattutto per coloro che si spostano con una e-bike, considerevolmente più pesante di una bici muscolare"

Ora, spiega la Fiab, è fondamentale lavorare a terra, nelle stazioni, con scivoli, ascensori e annunci personalizzati per dare a chi si sposta i bivi la giusta dignità di clienti del servizio ferroviario.Ricordiamo che anche Trenitalia nei giorni scorsi aveva presentato nuove carrozze adattate al trasporto delle biciclette sui treni regionali della linea adriatica.