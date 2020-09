La Fiab chiede risposte al Comune sulla nuova bretella stradale in via del Circuito: "Ci sarà spazio anche per i ciclisti?"

La Fiab, l'associazione dei ciclisti anonimi di Pescara, torna sulla questione della nuova bretella stradale in via del Circuito, ad ovest del ponte della libertà ed all'incrocio con via Pian delle Mele. Per questo, ha scritto al sindaco Masci, all'assessore Albore Mascia ed ai gruppi consiliari per chiedere spiegazioni sul progetto che prevede l'incanalamento del traffico a ovest della rotatoria con il ponte della libertà senza però aver previsto nulla per i ciclisti.

Dai progetti infatti non risulterebbe nulla, anche se nella zona giornalmente c'è un grande afflusso di biciclette da e per Villa Raspa di Spoltore, come testimoniato anche da un video girato dalla stessa Fiab.

Ci chiediamo se, una volta realizzate le opere per fluidificare il traffico automobilistico, queste saranno rese comunque disponibili, magari con appositi accorgimenti, anche per consentire il passaggio in sicurezza dei ciclisti in ambedue le direzioni, oppure le due ruote saranno costrette ad andare con le auto, come già avviene sul ponte della libertà, oppure a loro sarà interdetto il transito. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Fiab ricorda al Comune che per strade di nuova costruzione devono essere previste piste ciclabili adiacenti realizzate in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali salvo comprovati problemi di sicurezza. Per questo, chiede un incontro ed un dibattito con l'amministrazione comunale sul tema.