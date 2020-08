La Fiab consegna la bandiera con due "bike smile" al Comune di Montesilvano

Il Comune di Montesilvano ha ricevuto questa mattina 13 agosto dalla Fiab abruzzese, la bandiera con due bike smile nell'ambito dell'iniziativa sulla mobilità sostenibile nei comuni ciclabili. Presenti il coordinatore interregionale Abruzzo e Molise Odoardi, il presidente Fiab Pescarabici e l'assessore comunale alla mobilità Aliano.

La bandiera viene assegnata in base al grado di ciclabilità che la Fiab valuta nei comuni aderenti, a tutt'oggi 136. L'iniziativa prende in esame le infrastrutture e le azioni messe in campo dalle amministrazioni per i ciclisti, con partner eccellenti come l'Anci, l'Inu, l'università La Sapienza di Roma. L'assessore Aliano ha fatto sapere che il Comune è al lavoro per ottenere il terzo bike smile sulla bandiera, mentre il coordinatore Odoardi ha apprezzato gli sforzi fatti a Montesilvano. Il presidente Fiba Pescara Cataniqa: