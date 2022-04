Da Pescara in treno per il rito dei Serpari di Cocullo, previste corse speciali

Domenica 1° maggio tornerà come tradizione il rito dei Serpari di Cocullo, suggestivo appuntamento che si tiene in occasione della festa di San Domenico. Per facilitare la mobilità dei visitatori, Trenitalia potenzia l’offerta con convogli straordinari sulla linea Sulmona-Avezzano, prevedendo anche alcune corse da Pescara. L’offerta straordinaria si aggiunge ai treni ordinari previsti in orario che fermano a Cocullo nei giorni festivi.

Complessivamente saranno oltre 3.000 i posti a sedere a disposizione di chi vorrà arrivare e ripartire da Cocullo con i treni regionali. Questo, nel dettaglio, il programma dei treni da Pescara: ore 5:23, ore 11:19, ore 12:15, ore 15:10, ore 17:15. Qui di seguito, invece, i treni da Sulmona, località che può essere raggiunta in treno da Pescara con cambio per Cocullo alla stazione del capoluogo peligno: ore 6:36, ore 12:32, ore 14:10, ore 17, ore 18:45.

Tra devozione e folklore, il rito dei serpari, per il quale è in corso il riconoscimento di patrimonio immateriale dell'Unesco, è una tradizione suggestiva che solitamente richiama decine di migliaia di visitatori. L'evento quest'anno sarà proposto anche in diretta streaming. Il programma prevede, dopo l'accoglienza delle compagnie dei pellegrini, il corteo in costume per l'offerta dei ciambellani alle ore 10.30, la messa solenne alle ore 11, la processione con la statua del Santo avvolta e coperta dai rettili alle ore 12. Le specie, che vengono raccolte sui monti nelle settimane addietro, dopo il rito vengono liberate e tornano nel loro ambiente naturale.