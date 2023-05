Erba alta e crepe nell'asfalto sulla ciclabile del ponte Capacchietti, un lettore: "Una vergogna" [FOTO]

Dal ponte Capacchietti fino al ponte Flaiano la pista ciclabile è nel "degrado totale". A segnalarlo è un nostro lettore. Immagini che lasciano poco spazio all'immaginazione: asfalto attraversato da diverse crepe, erbacce e disservizi vari. Un rischio, sottolinea l'uomo, anche per chi la percorre, in quanto ai lati non c'è neanche una barriera di sicurezza e si rischia pertanto di cadere, facendosi male.

"Una cosa veramente vergognosa", tuona il cittadino, chiedendo all'amministrazione un intervento immediato per ripristinare il tratto di ciclabile in questione, da anni oggetto di polemiche e segnalazioni che però restano irrisolte. "Le foto - aggiunge il lettore - sono state scattate questa mattina sulla pista ciclabile, che versa in condizioni scandalose".