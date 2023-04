Eletti il consiglio direttivo e il presidente di Fiab Pescarabici

Si è svolta nei giorni scorsi, alla ciclostazione di Porta Nuova, l’assemblea ordinaria di Fiab Pescarabici per eleggere il nuovo presidente dopo le dimissioni dell'uscente Filippo Catania e per rinnovare il consiglio direttivo. Dopo la relazione di Catania, che ha illustrato le attività svolte dalla sua elezione nel 2018 e i risultati ottenuti, tra i quali la gestione di Fiab della ciclostazione attraverso l’accordo con Faieta, è intervenuto l’assessore alla mobilità Luigi Albore Mascia, che ha ribadito come le politiche di mobilità sostenibile attuate dal Comune abbiano contribuito a rendere Pescara competitiva a livello nazionale per l’attenzione ai temi della sostenibilità ambientale.

Sono stati votati all’unanimità il bilancio consuntivo e la modifica dello statuto illustrati dal segretario Giancarlo Odoardi. L'assemblea ha quindi eletto il nuovo consiglio direttivo, composto da Paolo Lucente, Francesco Mancini, Alberta Maranzano, Giancarlo Odoardi e Cristina Tarquini, che, dopo essersi riunito, ha eletto Francesco Mancini presidente per il prossimo triennio.

Quest'ultimo, già vice presidente, ha brevemente illustrato le prospettive di indirizzo di Fiab Pescarabici, nella continuità delle attività avviate, soprattutto nel raccordo tra i Comuni dell’area vasta, sottolineando però la necessaria evoluzione dal concetto di pista ciclabile a quella di città ciclabile. A tale riguardo, Mancini ha proposto di estendere il modello Costa 30, attivato nei 45 km di costa che attraversano 7 comuni, da Martinsicuro a Silvi Marina, anche sulla riviera di Pescara. Ha infine accennato alle potenzialità turistiche della prosecuzione della greenway lungo il fiume Pescara fino a Chieti scalo.