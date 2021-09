I disabili con contrassegno auto possono parcheggiare gratis sulle strisce blu, Ferrante: "Risultato storico"

I disabili con contrassegno auto possono adesso parcheggiare gratis sulle strisce blu, qualora non trovassero posti riservati liberi, dopo l’approvazione del Decreto Infrastrutture. Il presidente delle Carrozzine Determinate, Ferrante, parla di "risultato storico" e ricorda che "il 21 dicembre 2018 la nostra associazione, dopo manifestazioni e comunicati di protesta, occupò il consiglio comunale di Pescara perché il Comune voleva fare cassa sui disabili prevedendo il pagamento del parcheggio delimitato dalle strisce blu anche alle persone in possesso del contrassegno invalidi! Con delibera di Giunta n° 914 del 21 dicembre 2018 il Comune di Pescara fu costretto a recepire le nostre proposte e a riconoscere il diritto alla mobilità per migliaia di persone con disabilità. Con entusiasmo e grande soddisfazione ieri il Consiglio dei ministri ha adottato in tutta Italia lo stesso provvedimento".

Per Ferrante si è così "eliminata ogni discrezionalità in merito per i Comuni. Un decreto importante che riconosce quanto sempre sostenuto dalla nostra associazione, il diritto alla mobilità per milioni di persone con disabilità. In Abruzzo da una nostra stima potrebbero essere 10.000 le persone con disabilità possessori del contrassegno invalidi. Questo importante decreto a firma del Ministro Giovannini oltre a prevedere gli stalli rosa per le donne in gravidanza e per genitori con figli fino a due anni, prevede maxi multe per le soste non autorizzate! Le sanzioni per chi parcheggia negli spazi riservati alle persone con disabilità senza averne diritto, sono raddoppiate, l’importo previsto ha una forbice tra i 168 e 672 euro".