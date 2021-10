Il Bosso Formazione promuove la terza edizione del corso di qualificazione professionale per accompagnatore cicloturistico. In programma lezioni teoriche in aula, dedicate all’arte della manutenzione della bicicletta, all’uso delle lingue straniere, alla gestione delle situazioni di emergenza o alle pubbliche relazioni. La prova pratica, realizzata sul campo, lungo i percorsi montani e costieri d'Abruzzo, o per le vie dei suoi borghi più significativi, per sperimentare da vicino difficoltà, oppure per vivere e gustare in diretta le suggestioni che la bellezza suggerisce all'occhio. Ecco la terza edizione del corso di qualificazione professionale per accompagnatore cicloturistico.



L’accompagnatore cicloturistico accompagna persone singole o gruppi di persone in percorsi cicloturistici, fornendo anche in lingua straniera informazioni generali sul territorio. Sviluppa e propone attivita? ed itinerari ciclistici in relazione alle effettive capacita? individuali delle persone per le quali svolgera? l'attivita? di accompagnamento. Ha competenza sulle tecniche di guida, di base ed avanzate, sulle propedeuticita? tecnico-didattiche e le modalita? per svilupparle e consolidarle a seconda del caso e delle fasce d'eta? cui si rivolge. Conosce accuratamente la bicicletta nelle sue diverse tipologie e ne supporta l’uso nelle situazioni tipiche del ciclismo escursionistico e turistico. Sa leggere le mappe e le carte geografiche, disponendo di buone capacita?.



Questo e tanto altro vuole essere il percorso di, che permetterà a tutti i corsisti, dopo le lezioni in aula, di realizzare il tirocinio pratico di 80 ore direttamente con i professionisti del gruppo Il Bosso e Wolftour Abruzzo e insieme ad altri docenti dall'alto profilo.