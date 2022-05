“Il color che move il mondo”, torna il progetto di rigenerazione urbana

Domenica 29 maggio, dalle ore 10 alle ore 18, prenderà il via la quarta giornata dedicata alle attività di street art, camminata ecologica e trekking urbano previste da “Il color che move il mondo”, progetto di rigenerazione urbana proclamato il 18 ottobre 2021 fra i 37 vincitori, su 1.536 domande di partecipazione pervenute da tutta Italia, della terza edizione del Premio "Creative Living Lab", promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del ministero della cultura. Il progetto è patrocinato da Regione Abruzzo, Provincia di Pescara e Comune di Pescara.

L'Anpi di Pescara, capofila del progetto, Fiab Pescarabici, Confcommercio Pescara, Istituto comprensivo Pescara 7, liceo Mibe, associazione "Mani Sporche", Clean-up Pescara e Associazione Ciclisti Anonimi Pescara sono soggetti promotori di un progetto che si pone come obiettivo la riqualificazione di spazi all'interno delle aree urbane attraverso nuove forme di utilizzo dei luoghi prescelti al fine di migliorare i servizi, la fruizione e le funzioni culturali; di incentivare l'attivazione di percorsi di partecipazione attraverso il coinvolgimento di Istituzioni, professionisti, artisti, cittadini e soggetti attivi sul territorio; di promuovere un sistema di organizzazione dal basso, tale da favorire un processo di empowerment e di riappropriazione nelle comunità coinvolte.

Questa quarta giornata, aperta alla partecipazione di tutte le cittadine ed i cittadini, vede proseguire le attività già avviate lungo il percorso ciclopedonale che collega, lungo la sponda del fiume Pescara, il ponte Flaiano al ponte della Libertà: è prevista una pedalata ecologica che, partendo alle ore 9:30 da piazza della Marina e muovendosi sempre in sede protetta, porterà alla conoscenza dell’ambiente fluviale e delle opere di street art già realizzate ed in via di realizzazione; successivamente, dalle ore 10, una camminata ecologica dedicata ad attività di pulizia collettiva del territorio; sempre dalle ore 10 partirà la realizzazione di opere di street art nell’area adiacente il percorso ciclopedonale, nei pressi del Ponte della Libertà.