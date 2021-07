Mobilità elettrica, arrivano le prime colonnine di ricarica di Be Charge

Le infrastrutture installate, 4 in totale per ora, serviranno per la ricarica delle automobili elettriche

Sono state installate a Pescara le prime 4 colonnine di ricarica di Be Charge per le automobili elettiche.

L'attivazione c'è stata nella mattinata di oggi, giovedì 29 luglio.

Altre colonnine arriveranno nelle prossime settimaane.

Da oggi i cittadini possono utilizzare le colonnine localizzate in via Tiburtina, all'altezza dei civici 372 e 97, in via San Marco e in via Nazionale Adriatica Nord al civico 188.

"Un grande passo avanti verso la città sostenibile che vogliamo costruire", dice l'assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia, "un servizio per quei cittadini che hanno deciso di scegliere di viaggiare a basso inquinamento ambientale". Le stazioni di ricarica Be Charge sono di due tipi: le Quick (22 kW) in corrente alternata, dotate di prese di ricarica Type 2, permettono di ricaricare due auto contemporaneamente; le Fast (fino a 150 kW) in corrente continua, sono dotate di prese di ricarica Chademo, Ccs, Type 2 e sono pensate per la ricarica rapida delle vetture. Al servizio si accede utilizzando l’App Be Charge, o la tessera Rfid “Bec Card”. Sia con l'una che con l'altra soluzione è possibile avviare e arrestare il processo di ricarica, mentre l’App permette anche il pagamento del servizio tramite carta di credito o prepagata. La tessera Rfid Be Charge può essere acquistata direttamente dall’App. Be Charge offre un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

"Stiamo rispondendo in questo modo alle richieste che ci sono arrivate da molte persone, che vivono a Pescara o che arrivano in città in vacanza o per motivi di lavoro", conclude Albore Mascia, "in questo modo contribuiamo a disegnare l'immagine di una città moderna e aperta alle innovazioni, soprattutto attenta alla sostenibilità ambientale sia nella progettazione di lungo corso che nelle esigenze più semplici legate alla vita quotidiana".