Cicloturismo: nuovo servizio di noleggio e organizzazione tour in bici

Roberto “Il Biciclettaio” e Alessandro Ricci, curatore dell'iniziativa "Borracce di poesia", uniscono le proprie forze per una nuova idea all’insegna del cicloturismo. Ricci, in particolare, farà valere la propria esperienza di accompagnatore cicloturistico, con qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Abruzzo, e autore di guide dedicate: “Abbiamo una profonda amicizia che ci unisce da tempo - spiegano i due - alla quale si aggiungono diversi progetti già realizzati e la solida passione per il mondo della bicicletta, nelle sue diverse sfaccettature. Diamo avvio, adesso, a questo nuovo servizio, con particolare riguardo al cicloturismo, esperienza che va consolidandosi sempre più nella nostra regione”.



Il servizio, quindi, prevede il noleggio delle biciclette fino all'assistenza del cliente per tour a pedali, con la possibilità di organizzare anche escursioni ad hoc: “Abbiamo in programma eventi e momenti speciali che diano la possibilità di scoprire la città in bicicletta, dal punto di vista privilegiato del ciclista urbano - aggiungono Roberto e Alessandro - Oltre ai tour, che vanno dalla Costa dei Trabocchi a quelli personalizzati. Tutti i tour saranno disponibili anche in inglese”.



La prima azione è la proposta del Pescara bike tour, con l’esperienza di andare alla scoperta della città in sella, fra curiosità e momenti di lettura, con la descrizione del capoluogo adriatico affidata anche alle parole di viaggiatori e scrittori che nel tempo l’hanno narrata. Proprio sulla vetrina del negozio c’è una grafica, con la descrizione dei percorsi ciclabili cittadini e un accenno storico di Pescara, senza contare altresì alcuni pittogrammi che ne descrivono i luoghi identitari. Le stesse bici utilizzate per il noleggio e i tour sono decorate con le rime di "Borracce di poesia".