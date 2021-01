Nella ciclostazione di Porta Nuova sarà possibile effettuare anche la punzonatura delle biciclette

Al via il servizio di punzonatura delle biciclette anche nella ciclostazione di Pescara Portanuova. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Albore Mascia, ricordando che si potrà procedere con l'operazione a partire da sabato 23 gennaio dalle 9 alle 12,30 in piazza Berlinguer.

Ogni primo e terzo sabato del mese si potrà ufusfruire del servizio, programmato anche grazie alla collaborazione della Fiab Pescara e Faieta Motors che si è aggiudicata l'appalto di gestione della ciclostazione.

Il codice di punzonatura sarà annotato, assieme ai dati del proprietario, in un registro della ciclostazione e consultabile in caso di furto e successivo smarrimento in modo da restituire la bici velocemente al proprietario.

"E' un piccolo accorgimento di sicurezza che mettiamo a disposizione dei cittadini invitandoli a non considerarlo un antifurto e quindi a continuare a custodire il mezzo a pedali con tutte le cautele. Ci interessa però rafforzare il clima di sicurezza che, insieme a tante altre iniziative, vogliamo creare intorno alla ciclabilità e alla mobilità dolce in genere".

Per la punzonatura occorre portare carta d'identità e codice fiscale meglio se in copia. Non occorre alcuna prenotazione e si gestiranno le presenze rispettando le norme anti Covid.