Torna il censimento dei ciclisti della Fiab per la settimana europea della mobilità sostenibile

Torna "Bike to work", il censimento dei ciclisti che ogni giorno si spostano in città con le due ruote. Appuntamento venerdì 18 settembre con l'iniziativa organizzata dalla Fiab, nell'ambito della campagna per la settimana europea della mobilità sostenibile.

L'obiettivo è censire il numero di ciclisti che nelle varie zone della cità si sposta per lavoro, studio con i caselli che saranno attivi dalle 7,30 alle 9,30 del mattino. Qui, saranno presenti i volontari della Fiab che promuoveranno l'uso della bicicletta, che comporta una riduzione dell'inquinamento, strade più libere e benefici per l'ambiente e la salute delle persone.

I caselli saranno posizionati in:

