I Comuni di Castiglione e Tocco da Casauria si aggiudicano 2 e-bike ciascuno, le mettono in palio Anci e Iren. Il concorso, che ha visto 50 vincitori in tutta Italia, si chiama “Tandem. Bici in Comune” e ha l'obiettivo di mettere in evidenza le “buone pratiche” in materia di economia circolare, sostenibilità ambientale e mobilità alternativa, realizzate dai piccoli Comuni.

Il premio, infatti, è riservato ai municipi con meno di 3.000 abitanti. Lo ha assegnato una giuria composta da:

Antonella Galdi, Vice Segretario Generale Anci

Francesco Castellone, Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne di Iren

Paolo Pileri, Docente di Pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano e Responsabile scientifico del progetto “Vento”

Ecco cosa sottolinea il presidente dell’Anci, Antonio Decaro: “Partecipiamo con convinzione a ogni iniziativa volta a sostenere la mobilità alternativa, l’economia circolare e l’innovazione. Questo premio ha rappresentato un’ulteriore occasione per i Comuni che, procedendo anche con creatività e spirito di iniziativa, sperimentano soluzioni in questo campo fondamentale”.