"Borracce di poesia", progetto del pescarese Alessandro Ricci, al Velo-City di Lisbona

È stato selezionato per partecipare alla più importante conferenza mondiale dedicata alla bici e al suo mondo intorno, in corso in questi giorni

Il progetto "Borracce di poesia", del pescarese Alessandro Ricci, sbarca al Velo-City di Lisbona. È stato infatti selezionato per partecipare alla più importante conferenza mondiale dedicata alla bici e al suo mondo intorno, in corso in questi giorni. Un video in inglese, nel quale si illustra l'iniziativa, si accompagna alla lettura di alcune rime dedicate alla bicicletta.

Le rime, scritte dallo stesso Ricci, nascono in italiano e sono state tradotte in inglese e spagnolo. "Borracce di poesia" ha già partecipato a due edizioni precedenti del Velo-City: a Vienna e Nantes. Unisce due passioni: la bicicletta e la poesia. Le quartine raccontano il mondo visto dalla bici, con particolare attenzione verso il ciclista urbano.