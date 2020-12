Approvato dalla giunta regionale il bonus per bici ed ebike per 22 comuni abruzzesi

La giunta regionale ha approvato il provvedimento che stanzia contributi per l'acquisto di mezzi di mobilità sostenibile ( biciclette, ebike per 22 comuni abruzzesi non capoluogo, con popolazione superiore a 10 mila abitanti e inferiore a 50 mila abitanti.

I cittadini potranno accedere al bando non appena verrà pubblicato, e si integra al decreto interministeriale che ha stanziato risorse solo per i centri urbani con più di 50 mila abitanti. Il provvedimento è stato condiviso con la minoranza in consiglio regionale, e punta ad incentivare ulteriormente la mobilità alternativa anche in questi territori.

Il sottosegretario De Annuntiis ha aggiunto che il fondo stanziato solo in caso di risorse residuali sarà destinato all'acquisto di monopattini elettrici, in quanto la priorità sarà data proprio a biciclette classiche e biciclette elettriche.

Infatti, in coerenza con lo sviluppo dell'offerta ciclabile nel nostro territorio, questa amministrazione regionale sta proseguendo sulla strada della mobilità sostenibile come importante valore aggiunto per tutta la collettività.