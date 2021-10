Domenica all'insegna delle due ruote con "Bimbinbici", l'evento dedicato ai più piccoli dalla Fiab

Diverse decine di bimbi e bimbe, con i genitori, hanno partecipato ieri domenica 17 ottobre all'iniziativa "Bimbinbici" organizzata dalla Fiab e dedicata ai più piccoli. Assieme agli operatori dell'associazione e a due pattuglie della polizia municipale, i partecipanti hanno seguito un percorso libero da automobili e senza alcuna preoccupazione per il traffico, partendo alle 10 dalle Naiadi, dopo aver percorso la strada parco, Via L Muzii, quindi Via R. Margherita, Via Mazzini, Via R. Elena, il corteo è giunto al Parco Florida. Qui, hanno trovato i volontari della cooperativa "Il Bosso" che hanno organizzato l'iniziativa "ApiAmo" dedicata all'emergenza api che rischiano l'estinzione e la loro importanza per tutto l'ecosistema. L'evento rientrava nell'iniziativa nazionale promossa da Wwf "Urban Nature".

Alla fine della mattinata, un’educatrice de Il Bosso ha svolto una simpatica e divertente “lezione” sull’importanza dell’esistenza delle api e sulla biodiversità esistente in città.