Centinaia di persone in bici alla scoperta del lungofiume con il Bike Italia Day [FOTO]

Successo a Pescara per l'iniziativa che aveva come obiettivo quello di far scoprire la bellezza del lungofiume vissuto sulle 2 ruote

Grande partecipazione a Pescara per il Bike Italia Day che si è svolto nella giornata di ieri, mercoledì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica.

Centinaia di persone in sella alle biciclette si sono ritrovate in piazza Italia davanti al Comune per la pedalata alla scoperta della cosiddetta Green way fluviale.

Ovvero la pista ciclabile che costeggia il fiume e i suoi spazi di pregio ambientale.

Il settore Mobilità del Comune di Pescara, in questo scenario, mira a promuovere e far riscoprire la ciclabilità del suo lungofiume. Il percorso è di scoperta e di riscoperta della città attraverso un nuovo sguardo e nuove angolazioni. L’evento è pubblico, gratuito e rivolto a tutti i cittadini, che sono intervenuti con la propria bicicletta o che ne hanno prenotata una nella sede di Legambiente alla stazione ferroviaria di Pescara. Volti sorridenti per a un percorso di due ore, nel senso di una comunità che si muove.