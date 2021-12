Per il Biciplan il Comune di Spoltore chiede il parere dei cittadini con un questionario

Anche il Comune di Spoltore si dota del Biciplan. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale aggiungendo, con il sindaco Luciano Di Lorito, che si tratta di un progetto esecutivo e cantierabile per tutto il territorio comunale, anche per le frazioni come Caprara e Villa Santa Maria. Sul sito del Comune è stato pubblicato un questionario con alcune domande legate alla mobilità alle quali possono rispondere i residenti a Spoltore, in modo da raccogliere dati utili per i progettisti del piano

“Non è l’unico modo in cui coinvolgeremo direttamente i cittadini” precisa il sindaco.Ho in mente anche degli incontri pubblici, è un tema sul quale sono sicuro tanti vorranno e potranno dare un contributo. La bicicletta deve essere il mezzo di trasporto per andare a lavoro, non semplicemente la domenica a passeggio. E' il momento giusto: la mobilità leggera ha avuto un'accelerazione maggiore in 6 mesi di Covid che nei 30 anni precedenti. Tutte le esperienze del genere in altri territori sono state premiate dai cittadini".

L'architetto responsabile della realizzazione dello studio, Alessandro Tursi, ha evidenziato come il Biciplan sia una realtà già diffusa al nord diventata necessaria con l'avvento delle biciclette elettriche:

"Solo chi ha uno strumento di pianificazione potrà accedere ai fondi per realizzare gli interventi necessari alla mobilità leggera, in molti casi si tratta di spese molto contenute: il Biciplan permette di trasformare la città a costo zero".

Saranno realizzate piste ciclabili ex novo o individuate corsie dedicate alle due ruote sulle carreggiate, adottando aree 30 e permettendo la convivenza fra biciclette ed automobili. Tra le soluzioni progettuali analizzate anche la presenza di corsie dedicate ai ciclisti al centro della carreggiata, funzionali anche nel limitare la velocità delle vetture che passano accanto.