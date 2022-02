Torna l'appuntamento in bici con l'Urban bike tour della Fiab

Nuovo appuntamento con gli Urban bike tour organizzata dalla Fiab, l'associazione dei ciclisti pescaresi. Domani sabato 19 febbraio, infatti, si terrà una pedalata di gruppo a partire dalle ore 10. Come spiegano gli organizzatori, la presentazione del bicicplan cittadino e le prospettive della Nuova Pescara hanno dato spunto per esplorare e valutare le possibili soluzioni ciclabili per la città e l'area metropolitana:

"Gli Urban biketTour, propedeutici al nostro tour dei Ponti tra le municipalità dell’area pescarese, saranno utili ad evidenziare, discutere insieme e proporre una mobilità ciclistica rispondente a criteri di sostenibilità imprescindibili e non più derogabili. La vivibilità della città e dell’intera area interurbana pescarese dipende molto dalle scelte politiche e tecniche circa la mobilità per cui, insieme alle associazioni ed agli ordini professionali disponibili, vogliamo contribuire al bene comune lavorando “su strada” e in condivisione; vogliamo puntare su una nuova mobilità tutelando l'ambiente, la salute, l'economia e la socialità del territorio."

Il tour partirà alle 10 all'incrocio fra la strada parco, viale Muzii per poi spostarsi su viale Bovio, strada nazionale adriatica nord, santa Filomena e ritorno lungo via Castellammare ovvero la strada parco. Alle 12,30 è previsto l'arrivo al punto di partenza.