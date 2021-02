In arrivo 30 biciclette a pedalata assistita, specifiche per i diversamente abili, e 10 kit di motorizzazione per carrozzine. Con un avviso pubblico verranno individuate le associazioni di volontariato o di promozione sociale cui sarà affidata la gestione del servizio, per la durata di cinque anni. Parla l'assessore comunale alla mobilità, Luigi Albore Mascia:

"Il provvedimento approvato dalla giunta è il primo atto organizzativo di un servizio centrale per la nostra idea di città. Facilità negli spostamenti significa anche offrire indipendenza a chi ha solo una parziale autonomia, a chi finora può soltanto utilizzare l'auto. Con l'assessore Di Nisio abbiamo ragionato su un coinvolgimento fattivo di quelle associazioni che, con la loro presenza sul territorio, ci aiutano a non lasciare indietro chi è in difficoltà".

Le bici aiuteranno le persone disabili a spostarsi in autonomia e in sicurezza. Saranno assegnate a rotazione secondo criteri che verranno formalizzati all'esito dell'avviso pubblico.