Pubblicato dalla Regione Abruzzo il bando per i contributi sull'acquisto di bici e monopattini: date e comuni interessati

Pubblicato dalla Regione Abruzzo il bando relativo all'acquisto di biciclette, biciclette con pedalata assistita e monopattini elettrici, con un fondo complessivo pari a 300 mila euro. Sarà possibile presentare le domande per il rimborso dal 24 aprile alle 21 al 29 aprile 2021, ed è destinato solo ad alcuni comuni del territorio regionale che erano rimasti esclusi dai precedenti provvedimenti nazionali che coprivano solo i capoluoghi di provincia e i comuni con più di 50 mila abitanti. In provincia di Pescara, quindi, i comuni interessati sono Cepagatti, Città Sant’Angelo, Penne, Spoltore avendo popolazione superiore ai 10 mila abitanti.

Per inviare la richiesta occorre collegarsi alla piattaforma telematica della Regione https://sportello.regione.abruzzo.it/ tramite accesso con Spid, il sistema di verifica dell'identità digitale. Non sarà possibile inoltrarla con altri sistemi. Sul prezzo finale verrà riconosciuto un contributo del 50% fino ad un massimo di 300 euro ad utente e di un solo mezzo per ogni nucleo familiare. Sono ammissibili alla richiesta di rimborso gli acquisti fatti e comprovati dal 6 giugno 2020 al 21 aprile 2021. L'ordine di assegnazione dei fondi è cronologico in base alla presentazione della domanda.

Il bando è consultabile qui: https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/infrastrutture-trasporti/153097/avviso-mobilita-sostenibile.pdf?fbclid=IwAR3lbdSFUXfrbcbTe4ZCYHjOE68YXsipommlnn6GcnL6cA6E24Ck7QGESSw