La strada è chiusa ma le automobili passano sulla pista ciclabile in viale della Pineta, la denuncia della Fiab [FOTO]

Viale della Pineta è stata chiusa al traffico da sabato a causa della caduta di un pino che ha invaso l'intera carreggiata stradale.

Però nella giornata di ieri, domenica 18 settembre, è stato riaperta alla circolazione l'adiacente pista ciclabile.

E diversi automobilisti, nonostante le transenne e il divieto di transito, hanno pensato bene di passare sullo spazio riservato alle due ruote.

A denunciare questa situazione è la Fiab: «Dopo il crollo di un ramo di pino sull’intera via compresa la pista ciclabile e la conseguente interruzione del transito di ogni mezzo, nella giornata di domenica, abbiamo notato che il passaggio delle bici è stato ripristinato, non quello delle auto. Ma nonostante la segnaletica e le transenne, diversi, parecchi automobilisti si sono sentiti autorizzati a transitare sulla pista, occupandone l’intera larghezza e impedendo alle tante due ruote di procedere in senso contrario. Alla prepotenza di certi utenti della strada non c’è limite. Perdurando la situazione sarebbe il caso di porre un presidio di controllo».