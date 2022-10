Anche Pescara nel dossier "Mal'aria" di Legambiente: "Nessun progetto con fondi Pnrr per la mobilità sostenibile"

Anche Pescara, seppur in modo marginale, viene analizzata da Legambiente nel tradizionale dossier "Mal'aria", riguardante la fotografia delle città del nostro Paese sul fronte della mobilità sostenibile e dell'inquinamento da smog. A livello generale, la tendenza nazionale secondo Legambiente è verso un peggioramento della qualità dell'aria, con la ripresa post pandemia che fa registrare numeri peggiori rispetto al 2019, rendendo dunque mediamente più inquinato il territorio nazionale rispetto al periodo precedente il Covid e le relative restrizioni applicate fino al 2021.

Per quanto riguarda la nostra città, Legambiente evidenzia come ci siano 6 zone a traffico limitato a Pescara ed aree pedonali in centro, con un'estensione di circa 1 km quadrato. Solo quest'area è controllata con varchi elettronici, mentre non risulta alcuna limitazione permanente per i veicoli più inquinanti:

"Discreta l'offerta di trasporto rapido di massaa sulle stazioni di Pescara, grazie soprattutto la linea litoranea Bari - Ancona: appena un treno all’ora sulla secolare linea per Sulmona - Roma. Inesistenti rotaie per tram urbani, da 10 anni in costruzione una linea di filobus veloce in corsia protetta lungo la costa sino a Montesilvano. Ci dobbiamo credere?"

Bocciatura invece sul fronte dei progetti cittadini con fondi Pnrr dedicati alla mobilità:

"Nessun progetto. Dei 460 milioni destinati alla Regione Abruzzo da Mims (compreso il fondo complementare), la quota più consistente riguarda l’ammodernamento del sistema ferroviario, delle flotte di autobus (41,3 milioni), per la mobilità ciclistica (38,4) e per i porti (34,2)."