I ministri Cingolani e Giovannini a "Terrà", il primo forum nazionale sulla transizione energetica

Sostenibilità e fonti energeriche alternative.

Questi i due argomenti che saranno al centro di "Terrà" ovvero il primo forum nazionale sulla transizione energetica.

L'evento, promosso da Regione, Comune di Pescara e Fondazione Pescarabruzzo, si svolgerà nell'Aurum di Pescara da mercoledì 25 a venerdì 27 maggio.

«L'Abruzzo punta sull'energia sostenibile come valore ambientale ed economico per famiglie e imprese», dice l'assessore regionale all'Energia, Nicola Campitelli. «La nostra città punto di riferimento nazionale in Italia», aggiunge il sindaco Carlo Masci.

L'obiettivo di "Terrà" è quello di puntare su sostenibilità ambientale, fonti energetiche alternative ed economia circolare come strumento di sviluppo futuro. «A "Terrà" prenderanno parte ricercatori, professionisti, imprenditori e docenti universitari», dice l'assessore regionale all'Energia, Campitelli, «significa diventare parte attiva del nostro futuro. Le iniziative che stiamo portando avanti, come Regione Abruzzo, sulle comunità energetiche, sull'idrogeno e sull'economia circolare sono diverse e importanti. Occorre, però, anche un'attività di sensibilizzazione e di stimolo per i cittadini. Il nostro obiettivo finale, attraverso le attività operative e di formazione come "Terrà" è quello di offrire ai cittadini abruzzesi, alle famiglie e alle imprese l'opportunità di un'energia sostenibile dal punto di vista ambientale, ma soprattutto economico».

"Terrà" è un progetto che mette insieme trasporti, economia circolare, energia sostenibile, rifiuti, benessere, qualità della vita, industria, benessere e fonti alternative. «Pescara, per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, è diventata punto di riferimento in Italia, e non solo, per le attività che abbiamo messo in atto e per gli interventi previsti», evidenzia Masci, «abbiamo 40 chilometri di piste ciclabili e nei prossimi due anni ne realizzeremo altri 20. Per il secondo anno consecutivo abbiamo ottenuto la Bandiera Blu e, dal punto di vista energetico, i fondi dalla Bei: siamo l'unica città di queste dimensioni ad aver avuto finanziamenti dalla Banca Europea degli Investimenti per operazioni totalmente Green. Del tema della sostenibilità ambientale non dobbiamo solo parlare: sono operazioni che cambiano il volto e la fruizione della città e sulle quali dobbiamo investire, credendoci».

Nella tre giorni del forum “Terrà” si dibatterà di tematiche di grande attualità alla presenza di esperti, amministratori e politici: tra gli argomenti posti nei numerosi tavoli, industria, energia e fonti alternative, economia circolare e rifiuti e benessere e qualità della vita. Nello specifico, mercoledì 25 maggio si parlerà di Industria, energia e fonti alternative, economia circolare e rifiuti; giovedì 26 maggio di Mobilità e trasporti e venerdì 27 maggio di Città sostenibili. La comunicazione e l’organizzazione dell’evento nazionale incentrato sul progetto “Terrà” sono curate dall’agenzia Mirus di Pescara. Prevista la partecipazione dei ministri Roberto Cingolani (Transizione Ecologica) ed Enrico Giovannini (Infrastrutture e Trasporti).

Questo il programma completo: programma Terrà-2