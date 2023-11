Termina il 25 novembre la consegna dei kit per la raccolta porta a porta, poi saranno rimossi tutti i cassonetti

Andrà avanti fino a sabato 25 novembre la consegna dei kit per la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti.

Poi, dalla settimana successiva, Ambiente spa procederà alla rimozione dei cassonetti stradali da tutte le strade di Porta Nuova.

A farlo sapere è l'assessore comunale all'Ambiente, Isabella Del Trecco.

Poi l'assessore Del Trecco prosegue: «Sul quartiere Porta Nuova ormai siamo veramente agli sgoccioli: completata in questa settimana la fase della distribuzione, già nei prossimi giorni decideremo quando terminare la rimozione dei cassoni stradali nella macroarea P3 di Porta Nuova, introducendo miglioramenti del servizio in fase di definizione con gli uffici, aggiustamenti concordati con alcune Associazioni di categoria fronteggiando le esigenze specifiche e circoscritte degli operatori del settore food e intrattenimento, soprattutto per quanto riguarda il conferimento notturno del vetro e dei rifiuti organici. Si tratta di piccole modifiche del progetto iniziale, che comunque sono assolutamente accoglibili e integrabili, che stiamo provvedendo a organizzare e a quel punto saremo definitivamente pronti, tenendo conto che nel frattempo anche in quella zona sono stati comunque consegnati i kit per la differenziata porta a porta sia alle utenze domestiche che a quelle commerciali. L’ultimo dato aggiornato inerente alla distribuzione dei materiali ci dice che a oggi sono stati ritirati dai cittadini 7.350 kit complessivi sugli 8.126 utenti censiti, questo significa che nella prima settimana di proroga del servizio di distribuzione sulle due postazioni, quella di piazza dei Grue e della stazione ferroviaria di Porta Nuova, sono stati appena 304 gli utenti che hanno ritirato il materiale, veramente pochi, mentre mancano all’appello ancora 776 famiglie. A questo punto è legittimo pensare che si tratti di utenze che, benchè registrate in anagrafe, non vivono a Pescara dove, probabilmente, hanno la seconda casa, dunque parliamo di persone che andranno a ritirare i kit direttamente nella sede di Ambiente nel momento in cui arriveranno in città e ne avranno bisogno. Resta comunque che quelle 700 persone avranno ancora questa settimana di tempo per provvedere al ritiro che, a partire da domani, martedì 21 novembre, e fino a sabato 25 novembre, sarà possibile solo nei locali aperti nella stazione ferroviaria di Porta Nuova. Nel frattempo gli uffici comunali con Ambiente Spa continuano a lavorare per il successivo estendimento del servizio».