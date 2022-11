Tagliate decine di piante alla pineta, Santilli: "Intervento necessario per la messa in sicurezza"

Decine di piante sono state tagliate nel pomeriggio di oggi, 25 novembre, alla pineta di Pescara, scatenando le proteste degli ambientalisti. Secondo l'accusa, il Comune avrebbe iniziato a tagliare quei pochi alberi che si erano salvati dall'incendio dell'agosto 2021 per agevolare gli interventi di realizzazione della rotatoria della strada pendolo. La zona interessata è quella del triangolo di via Silone che si trova vicino all'uscita della circonvallazione.

L'assessore comunale al verde pubblico Gianni Santilli, interpellato da IlPescara.it, smentisce tali indiscrezioni, precisando che "sono state rimosse 26 piante secche, che erano rimaste bruciate dal rogo di un anno fa, quindi non si tratta affatto di alberi vivi. Ci era stato detto di aspettare prima di toglierle, e adesso era arrivato il momento di agire perché, con il vento forte che c'è stato l'altro giorno, molte di queste piante sono cadute e, addirittura, abbiamo dovuto chiudere la strada in via Silone per impedire ulteriori situazioni di potenziale pericolo. Non bisogna infatti dimenticare che là vicino c'è anche una scuola, la Benedetto Croce, in via Scarfoglio, e quindi poteva essere a repentaglio anche l'incolumità degli alunni".

Santilli poi precisa che "questi interventi non c'entrano assolutamente niente con la strada pendolo" e aggiunge che "non è finita qui perché ci sono ancora altre piante morte da tagliare. Ribadisco che oggi siamo intervenuti per poter stare più tranquilli. Si è trattato, dunque, di una messa in sicurezza urgente, e voglio far presente che prima sono intervenuti i vigili del fuoco e solo successivamente gli operai del Comune".

La maggior parte degli alberi tagliati "sono pini che erano già morti: uno di questi è caduto l'altro giorno a seguito delle forti raffiche di vento, mentre altri due erano caduti già nei giorni scorsi. Puntualizzo, infine, che è stata fatta comunicazione, da parte dell'ingegner Rossi, sia alla Regione Abruzzo sia ai carabinieri forestali".