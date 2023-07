"Spiagge e fondali puliti" al Rio Chiringuito

Sabato 8 luglio alle ore 16 il Rio Chiringuito di Pescara ospiterà la manifestazione ambientalista "Spiagge e fondali puliti". Dopo i monitoraggi "beach litter" di maggio, si torna sulle nostre spiagge per un pomeriggio di volontariato e divertimento. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Legambiente Pescara, Omniagioia e Rio Chiringuito.

Chiunque potrà dare il suo contributo per pulire insieme la spiaggia libera e gli spazi pubblici vicini al chiosco. E dopo la pulizia, per chi vorrà, al Rio Chiringuito sarà possibile scambiare quattro chiacchiere sostenibili a ritmo di musica. La partecipazione è aperta a tutti. Sarà necessario portare con sé un paio di guanti antitaglio e antiabrasione per poter lavorare in sicurezza.