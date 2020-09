La "Settimana del Pianeta Terra" fa tappa alla Riserva Lago di Penne

La "Settimana del Pianeta Terra" farà tappa alla Riserva Lago di Penne il 9 ottobre con un Geoevento denominato Penne Trek: la natura con gli occhi dei più piccoli: saranno i bambini i protagonisti dell’iniziativa con trekking nella riserva, caccia al tesoro, attività di osservazione e rappresentazione grafico-pittorica di elementi della flora e della fauna.

Un'intera giornata dedicata alla natura "raccontata" dai più piccoli. Saranno oltre 50 in tutta Italia i geositi visitabili dal 4 all’11 ottobre. L'iniziativa ha l'obiettivo di far uscire le scienze dalle stanze accademiche e far conoscere al pubblico le meraviglie del patrimonio italiano, che a volte abbiamo a pochi passi da casa senza saperlo.