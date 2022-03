Anche a Pescara lo sciopero globale per la giustizia climatica da piazza Salotto alla Madonnina

Lo sciopero globale per la giustizia climatica si terrà anche a Pescara con un corteo che si svolgerà da piazza della Rinascita (piazza Salotto) alla piazza della Madonnina a Pescara.

L'appuntamento è alle ore 8:30 di domani mattina, venerdì 25 marzo.

Lo slogan è PeopleNotProfit e l'iniziativa è stata indetta dai Fridays For Future.

Rifondazione Comunista e Giovani Comuniste/i parteciperanno al corteo promosso da Libera Associazione Studentesca, Forum Abruzzese dei Movimenti per l’acqua, Campagna per il Clima Fuori dal Fossile, Fridays For Future Pescara e Clean Up Pescara. «Si tratta di una scadenza di particolare valore mentre il dramma della guerra Russia-Ucraina viene utilizzato per bloccare tutti i cambiamenti che la crisi economica, climatica, sociale e sanitaria aveva mostrato essere necessari e per cancellare ogni ipotesi di transizione ecologica», scrivono Francesco Belfiglio, coordinatore provinciale Comuniste/i Pescara e Corrado Di Sante, segretario Prc-Se Federazione provinciale di Pescara, «e non c’è limite al peggio se il Governo pensa di riaprire le centrali a carbone, riavviare le trivellazioni per produrre gas nazionale, rilanciare il nucleare. Sono degli irresponsabili. Per anni politicanti e multinazionali anche in Abruzzo invece di incentivare la realizzazione di impianti a energia rinnovabile ci hanno costretto a dover difendere la nostra terra e il nostro mare da opere inquinanti e dannose per la salute e l’ambiente dal Centro Oli alla nave raffineria Ombrina che avrebbero solo accresciuto la dipendenza dalle energie fossili, con ulteriore emissione di sostanze maggiormente clima alteranti. La guerra in corso è un prodotto di un modello economico e sociale insostenibile fondato sull’accumulazione infinita di capitale che genera devastazione ambientale, crisi, disuguaglianza, pandemia e guerra. La crisi della globalizzazione neoliberista e lo strapotere delle oligarchie capitalistiche planetarie sta conducendo l’umanità a sempre peggiori scenari catastrofici. Basta mettere a rischio il futuro e la vita di miliardi di persone mentre l’1% accumula profitti anche durante pandemie e guerre. È necessaria un’alternativa ecologista, pacifista, femminista, antirazzista e socialista per scongiurare la catastrofe climatica e la terza guerra mondiale».

«Anche a Pescara domani si sciopera per l’ambiente», si legge in una nota della Libera Associazione Studentesca, «scenderemo ancora in piazza per chiedere azioni per fermare la crisi climatica. A Pescara abbiamo organizzato un corteo, in partenza da piazza della Rinascita, dalle ore 8:30, per arrivare alla Madonnina del porto. A seguire, andremo a pulire la spiaggia pubblica nella zona del porto per rendere Pescara un città più pulita».