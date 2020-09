Al via la rimozione delle isole ecologiche in legno lungo corso Umberto I

Al via la rimozione delle isole ecologiche in legno situtate lungo corso Umberto I. Dal 7 settembre tutti i residenti della zona (corso, via Sulmona e primo tratto di via Firenze) dovranno conferire i propri rifiuti in piazza Sacro Cuore e via Nicola Fabrizi, dove il Comune sta potenziando il numero dei cassonetti.

Discorso diverso per i commercianti delle stesse strade, che dovranno invece effettuare la raccolta porta a porta: Ambiente Spa ha infatti consegnato a tutte le attività le buste differenziate a seconda del tipo di rifiuto da conferire. Previsti due ritiri quotidiani davanti allo stesso negozio: il primo nella pausa pranzo, il secondo di sera dopo l’orario di chiusura.

A tale proposito l’assessore all’ambiente, Isabella Del Trecco, ha dichiarato:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.