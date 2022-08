Rimossa l'immondizia tra il tribunale e l'università [FOTO]

È stata rimossa l'immondizia che qualcuno aveva abbandonato tra il tribunale e l'università, in un'area di terra battuta alle spalle di viale Pindaro che viene spesso utilizzata come parcheggio all'abbandono, tra rifiuti, erbacce e preservativi usati. Il sindaco Carlo Masci, parlando con IlPescara.it, fa sapere che "la zona ieri mattina era già stata pulita dagli operai di Ambiente. Noi, come amministrazione comunale, interveniamo sempre in tempo reale, ma - esclama sconsolato - quanto costano ai cittadini di Pescara questi incivili trogloditi in termini di lavoro straordinario!".

Masci ha già adoperato in passato l'espressione "trogloditi" per condannare con fermezza la maleducazione dimostrata da quelle persone che lasciano per terra pattume di ogni tipo, senza ritegno, e anzi nel menefreghismo più totale, continuando imperterrite a non curarsi del bene comune. E il sindaco, non mancando di denunciare e sottolineare questo malcostume, prosegue comunque la propria crociata per una città più decorosa.