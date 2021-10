Ad Alanno giovani volontari raccolgono più di 65 sacchi di rifiuti abbandonati [FOTO]

Un gruppo di giovani volontari ha operato ad Alanno per ripulire il territorio dai rifiuti abbandonati.

La raccolta ha prodotto più di 65 sacchi di rifiuti di ogni genere prelevati da un solo sito in via Gelsi.

Trovati rifiuti ingombranti tra cui tv, computer, gomme, pannolini, batterie, materassi. taniche, lastre di polistorolo, cassette e oltre 150 bottiglie di vetro.

«Ancora una volta», spiegano i volontari, «vogliamo dare un segnale forte di salvaguardia ambientale e, soprattutto, vogliamo sensibilizzare la collettività a non abbandonare i rifiuti e a partecipare a iniziative del genere, risolvendo così anche i numerosi disagi dei residenti. Ringraziamo alcuni amministratori che si sono resi disponibili per la riuscita di questa iniziativa. Di rilievo è stato l'apprezzamento e il sostegno da parte della collettività alannese che ha, ancora una volta, apprezzato il gesto compiuto da questo gruppo di volontari, anche sui social, già dalla scorsa edizione. Un ringraziamento speciale va anche a tutte quelle persone che, non avendo avuto la possibilità di partecipare fisicamente si sono rese disponibili fornendo le attrezzature ai volontari».