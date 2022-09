Odoardi (Rifiuti Zero Abruzzo): "In via Tavo continua la discarica a cielo aperto" [FOTO]

Giancarlo Odoardi di Rifiuti Zero Abruzzo torna a denunciare la presenza di una discarica a cielo aperto in via Tavo: "Non servono tante considerazioni, fatte in tante altre segnalazioni", afferma. "La domanda è una sola, e credo senza risposta: perché? Possibile che non si sia in grado di risolvere questa annosa situazione di degrado?".

Secondo Odoardi c'è una palese disparità di trattamento, poiché "se si fosse trattato del lungomare non sarebbe durata neanche un pomeriggio e qui invece va avanti da anni". Dunque Odoardi si chiede: "Possibile che con i residenti non si riesca a stabilire neanche un briciolo di dialogo per prevenire questo fenomeno, che dura da anni? Oppure neanche il dialogo funziona? E allora bisognerebbe passare ad altro... Ci sarà pure un modo, no?", conclude l'esponente di Rifiuti Zero Abruzzo.