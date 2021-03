La rete del metano verrà estesa sul territorio comunale di Collecorvino

La rete del metano verrà estesa su Collecorvino. Si parla, per la precisione, di tre chilometri e quattrocento metri in più di rete metanifera nelle frazioni di Fonte Vecchia, Collebianco e Sant’Antonio, portando il servizio a oltre una trentina di famiglie. La Sig effettuerà l’intervento nelle prossime settimane completando l’estensione della rete che ha già interessato le frazioni di Campotino e Iacone.

Lo ha annunciato il sindaco Antonio Zaffiri con il rappresentante del Comune nel consiglio d’amministrazione della Sig, il presidente Flavio Antonioli, il cui mandato è ormai giunto in scadenza. “Non solo: oltre all’allungamento delle condotte del metano, la Sig ha deciso di azzerare per tutto il 2021 i costi di allaccio a carico delle famiglie, proprio per tendere una mano ai cittadini durante la pandemia da Covid, e finanzierà il bonus del 65%, consentendo alle famiglie di cedere alla Sig il credito per la sostituzione delle caldaie”, ha fatto sapere Zaffiri.