Al via dopo l’estate la raccolta dei rifiuti porta a porta per le attività produttive del centro. Ne ha dato notizia il presidente della Commissione Commercio e Attività Produttive, Fabrizio Rapposelli, ufficializzando l’esito della seduta che ha affrontato l’estensione del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta alle attività produttive del centro, ormai alle porte. Presenti all’incontro l’assessore all’ambiente Isabella Del Trecco, il presidente di Confcommercio Riccardo Padovano, Carmine Salce per la Cna e Marina Dolci per il Consorzio di Pescara Centro.

“Parliamo - ha detto Rapposelli - di un’operazione di portata storica che, al di là delle migliaia di famiglie residenti, coinvolgerà centinaia di attività produttive con il duplice obiettivo di ottimizzare il servizio per l’intero territorio cittadino a vantaggio degli utenti, ma anche di eliminare per sempre i bidoni stradali che spesso sono oggetto di abbandoni abusivi con relativi disagi in termini di decoro urbano, di odori nauseabondi e di costi per la stessa amministrazione comunale”.

Tuttavia prima dell’attivazione del servizio sarà fondamentale, come concordato con l’assessore Del Trecco, approfittare dei mesi estivi per portare avanti "una serrata campagna di comunicazione e di informazione rivolta agli attori della svolta epocale", per illustrare in ogni dettaglio come si svolgerà il porta a porta in centro, con quali strumenti, con quali mezzi in dotazione w con un preciso calendario, al pari di quanto accade nelle zone in cui l’iniziativa è già partita da anni. "E sulla divulgazione di tale campagna chiederemo la collaborazione delle associazioni di categoria", ha concluso Rapposelli.