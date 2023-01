Raccolta differenziata in via Cerrano, un residente: "Bisogna pagare per avere le buste di carta". Ma Ambiente fa chiarezza

Un uomo residente in via Cerrano (traversa di via Aterno) segnala che questa mattina si è recato negli uffici di Attiva "per avere un pacco di buste di carta per la raccolta differenziata della stessa. Mi è stato risposto che me le dovevo comprare perché non le davano più oltre a quelle già fornite in dotazione con i mastelli all'inizio di tale servizio, asserendo che le buste date in dotazione a luglio 2022 (inizio campagna per la raccolta differenziata) sarebbero dovute bastare per un anno, quindi teoricamente fino a luglio 2023. Ma, considerando che la raccolta della carta è una volta alla settimana, ci avrebbero dovuto dare 52 sacchi. A mio avviso non è per niente uno sprono per tenere la città pulita, considerando anche il particolare quartiere dove vivo".

Il direttore di Ambiente Massimo Del Bianco, interpellato da IlPescara.it, fa chiarezza dichiarando quanto segue: "All’inizio della raccolta porta a porta in via Cerrano abbiamo distribuito varie tipologie di buste, tra cui 30 sacchi per la raccolta della carta che ha cadenza di ritiri settimanale. Le buste per la carta sono state distribuite per conferire la sola carta minuta e non i cartoni, che devono essere conferiti a parte una volta piegati. In tal modo, per la sola carta minuta e per l’elevata volumetria delle buste, il consumo previsto per il conferimento della sola carta minuta è di una busta ogni 2 settimane. In un anno, quindi, il consumo previsto di buste è di 26 unità, e noi ne abbiamo consegnate 30. Tutto questo è stato spiegato negli incontri avuti con i cittadini".

Qui di seguito uno specchietto riepilogativo, fornitoci dallo stesso Del Bianco, con cui si spiega meglio tutto ciò che riguarda il kit di attrezzature per la raccolta differenziata.