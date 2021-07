Raccolta differenziata dei rifiuti, a Penne prosegue la distribuzione di mastelli e bidoni

Continua la distribuzione di mastelli e bidoni sia nei condomini che nelle case sparse di Penne per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Come fanno sapere l'assessore all'Ambiente, Nunzio Campitelli, gli operai stanno effettuando il doppio turno di lavoro per il ripristino dei mastelli rimossi da Ecoalba.

«La raccolta e la pulizia della città», precisa Campitelli, «procede senza alcuna interruzione secondo il calendario predisposto dalla stessa Ecoalba per il centro urbano e secondo il nuovo calendario consegnato o in via di consegna alle case sparse. Per le utenze domestiche del centro urbano qualora sia stato rimosso il mastello dell'umido si comunica che sono disponibili nell'eco-sportello in Comune (telefono 085/82167246, dal lunedì al venerdi, dalle ore 8:30 alle 17:30) unitamente a calendari e sacchetti. Evidenzio che le case sparse sono state suddivise in cinque zone e secondo l'offerta tecnica ed il capitolato le frazioni dell'indifferenziato, plastica e metalli verranno ritirati due volte al mese, la carta ed il vetro vanno conferiti separatamente dai multimateriali. Spiacenti dei disservizi che la ditta uscente ha creato alla cittadinanza con la rimozione dei mastelli e bidoni, mi congratulo con la nuova società per la celerità del ripristino e per la disponibilità e professionalità degli operatori ad effettuare anche il doppio turno di lavoro. Evidenzio anche che ancora una volta tutti i mezzi utilizzati per la raccolta e lo spazzamento della città sono nuovi ed a basso impatto ambientale. Auguro a tutti gli operatori e alla Cosvega srl buon lavoro», conclude Campitelli.