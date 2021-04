Ricominciata la pulizia dei tombini, ecco le strade già interessate [FOTO]

Ieri, 12 aprile, gli operai hanno provveduto alla pulizia di 7 tombini in via Perugia, 2 tombini in via Scarfoglio e 18 tombini in via Santina Campana

Il Comune di Pescara ha ricominciato la bonifica totale dei tombini della città, con l'eliminazione di fango, rifiuti e intere radici di alberi. Ne dà notizia l'assessore all'ambiente Isabella Del Trecco.

Ieri, 12 aprile, gli operai hanno provveduto alla pulizia di 7 tombini in via Perugia, 2 tombini in via Scarfoglio e 18 tombini in via Santina Campana. In via Michetti, invece, i tecnici comunali hanno lavorato introducendo la sonda su tutta la linea al fine di individuare eventuali occlusioni.