Incontro di formazione sul Fratino e pulizia della spiaggia delle dune, appuntamento con il Wwf

Tutti insieme al Wwf per ripulire la spiaggia delle dune a Pescara sabato prossimo, 19 febbraio.

Previsto anche un incontro di formazione sul Fratino, appuntamento a partire dalle ore 9.

I primi avvistamenti di questo uccello si sono verificati già qualche settimana fa, nella zona nord di Francavilla: il Fratino, Charadrius alexandrinus, continua a frequentare le spiagge del territorio costiero abruzzese anche se da qualche anno solo occasionalmente nidifica a Pescara.

L'associazione ambientalista però non si arrende e si preoccupa costantemente di offrirgli le condizioni migliori possibili sperando in una inversione di tendenza. Come fare? In primo luogo cercando di convincere tutti coloro che frequentano il “Parco naturalistico dell'ambiente della sabbia e delle dune" (zona Madonnina /ponte del Mare, molo nord) a tenere un comportamento corretto: cani al guinzaglio; niente passeggiate né tantomeno ombrelloni e sdraio all’interno delle aree dunali, nessun rifiuto abbandonato, niente cibo per i gatti randagi. E inoltre organizzando periodiche azioni di pulizia a mano di quel preziosissimo tratto di costa. Le dune hanno infatti di per sé un ruolo fondamentale al di là delle stesse nidificazioni.

I cittadini che vorranno aderire e alcune guardie giurate volontarie del Wwf sabato mattina dalle 9 alle 12 circa si daranno da fare per rimuovere plastiche e altri materiali di rifiuto dal parco. L’azione di pulizia sarà preceduta da un breve momento formativo sul piccolo trampoliere affidato al vicepresidente nazionale del Wwf Italia, Dante Caserta. Il ritrovo è alle ore 9 al cancello della Lega Navale lato spiaggia. All’iniziativa ha dato come sempre la sua adesione il Comune di Pescara ed è possibile che il sindaco Carlo Masci e l’assessore Isabella Del Trecco, com’è accaduto nelle precedenti edizioni, vengano a portare il saluto della città ai volontari. Preziosa anche la collaborazione di Ambiente, la ditta che cura la raccolta dei rifiuti nel capoluogo adriatico, sia nella fase organizzativa sia con l’immediata rimozione del materiale che sarà raccolto e, per quanto possibile, anche differenziato.

«Organizziamo ogni anno azioni di questo genere», spiega Nicoletta Di Francesco, presidente del Wwf Chieti-Pescara, «per i risvolti pratici positivi che ha una pulizia manuale e anche per sensibilizzare i cittadini, sempre aiutati in questo dalla capitaneria di porto, dal Comune, dalla Lega Navale Italiana sezione di Pescara e dal quadrante dannunziano. Spesso, in queste occasioni, i volontari individuano sulle dune orme di fratino, e questo ci fa sperare che, nonostante i dati raccolti nell’ambito del progetto “Salvafratino Abruzzo” (di area marina protetta “Torre del Cerrano” e Wwf), testimonino che il litorale pescarese è stato negli ultimi anni poco utilizzato per la nidificazione, questa tendenza si possa pian piano invertire offrendo, nel Parco, le condizioni migliori possibili».