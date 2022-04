Ripuliti i parchi di via Ilaria Alpi, via di villa Basile e via Tirino [FOTO]

Nella giornata di ieri, 22 aprile, i giardinieri del Comune di Pescara hanno lavorato nei parchi cittadini di via Ilaria Alpi, via di villa Basile e via Tirino (quest'ultimo noto come il "parco delle Mamme"). È stato il sindaco Carlo Masci a darne notizia sui suoi canali social, spiegando che gli operai "ogni giorno intervengono sui parchi per assicurare che tutti possano accogliere nelle migliori condizioni le mamme, i bambini, gli anziani e gli sportivi".

Masci ha inoltre ricordato che in tutto il capoluogo adriatico ci sono ben 64 parchi pubblici, ribadendo quanto sia importante la cura costante di queste aree verdi. In particolare, i tecnici hanno provveduto allo sfalcio dell'erba e, più in generale, alla pulizia delle varie zone. Le operazioni nei vari parchi della città sono cominciate a inizio aprile e hanno già riguardato, tra gli altri, il parco 'Il Fiore della Vita' e il parco dello Sport.