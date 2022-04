Iniziata la pulizia dei parchi cittadini [FOTO]

Da alcuni giorni, in vista dell'inizio della bella stagione, è iniziata a Pescara la pulizia dei parchi cittadini, con lo sfalcio dell'erba operato dai tecnici e dagli operai comunali, unitamente ad altre azioni di abbellimento e sistemazione delle varie aree. Ne dà notizia il sindaco Carlo Masci, esprimendo tutta la propria soddisfazione: "In questo periodo, in cui la primavera addolcisce le temperature e invita a stare all'aperto, i nostri giardinieri hanno intensificato la cura dei parchi e degli spazi verdi della città per renderli sempre più vivibili e accoglienti", scrive Masci su Facebook.

Mercoledì il primo cittadino, insieme al vice sindaco Gianni Santilli, ha effettuato un sopralluogo in tre parchi sui colli per controllare i lavori di sistemazione delle aree verdi: "Al parco 'Il Fiore della Vita' - spiega Masci - ho trovato i giardinieri che erano intenti a farlo diventare una meraviglia della natura. Grazie a loro i nostri parchi sono tutti tenuti splendidamente". E Benedetto Gasbarro, amministratore unico della Pescara Multiservice, ringrazia sia Masci che Santilli per la loro presenza "in alcuni parchi cittadini. I ringraziamenti sono estesi ai dipendenti della Pescara Multiservice che quotidianamente si stanno prendendo cura del verde in tali aree".

Masci promette poi interventi anche sul parco Morelli, l’unico a essere senza recinzione: "L'ho visitato l'altro giorno - riferisce - Conosco le problematiche, nel campo c'erano i ragazzi della Curi che si allenavano, gli spazi verdi erano pieni di bambini che giocavano. L'impresa deve completare la piantumazione, la struttura in legno è quasi finita, stiamo facendo il bando per dare il tutto in gestione".

Grande attenzione viene riservata infine al Parco dello Sport, struttura situata nella zona di via Rigopiano, accanto a dove dovrebbe nascere la caserma provinciale dei carabinieri: "Un luogo pieno di mamme con i figli, di bambini che si divertono insieme, di ragazzi che giocano a pallacanestro, di anziani che passeggiano, scene di vita quotidiana", evidenzia Masci, per poi concludere: "I parchi sono la vita delle città, a Pescara li curiamo al meglio per renderli sempre più belli".