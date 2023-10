Ripulita l'intercapedine vicino al ponte del mare [FOTO]

È stata ripulita, nella mattinata di sabato 22 ottobre, l'intercapedine che si trova tra il muretto sul lato sud all'ingresso del ponte del mare e la recinzione dell'area conosciuta come ex Cofa. Gli operai di Ambiente Spa sono intervenuti per effettuare le operazioni di sanificazione.

Come spiega l'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova Antonio Taraborrelli, "nessuno ci aveva mai fatto caso ma quella intercapedine era stracolma di robaccia, così io ho segnalato la situazione a Massimo Del Bianco di Ambiente, chiedendogli di studiare un modo per rimuovere tutta questa immondizia. E lui poi ha trovato la soluzione". Come detto, infatti, una squadra della società si è recata oggi sul posto per pulire tutto con scope e altri attrezzi.