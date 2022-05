De Collibus (Archeoclub): "Numerosi a Pescara i casi di pini che crescono storti"

Il presidente dell'Archeoclub di Pescara, Giulio De Collibus, lancia l'allarme su un arbusto situato alla pineta, e più precisamente in via Scarfoglio. Queste le parole di De Collibus, pubblicate sui suoi canali social, con cui ammonisce l'amministrazione comunale:

"Questo giovane pino in via Scarfoglio sta crescendo storto nonostante i paletti o a causa dei paletti. Sono numerosi, a Pescara, casi del genere. Non basta porre i paletti di sostegno ma ogni tanto andrebbero controllati".