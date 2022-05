In via Nicola Fabrizi arrivano 35 esemplari di viburno lucido [FOTO]

Novità in arrivo per via Nicola Fabrizi, che si farà più bella: lungo la strada, situata in pieno centro, è infatti in corso da questa mattina la piantumazione di 35 esemplari di viburnum lucidum (viburno lucido) nelle aiuole che presentano asole vuote. Come spiega il Comune di Pescara in una nota, si tratta di una delle misure contenute nel piano che l’assessore ai parchi e al verde pubblico, Gianni Santilli, sta portando avanti proprio con l'obiettivo di abbellire viali e strade del capoluogo adriatico. Seguiranno a breve altri interventi che sono già stati programmati dal Municipio.

Il viburnum lucidum (nome latino del "viburno lucido") è un arbusto sempreverde che, come suggerisce appunto il suo nome, si caratterizza per avere un fogliame lucente, di colore verde scuro a forma ovale, che ha di conseguenza un alto valore ornamentale. Questa pianta, dal portamento eretto, è molto folta e cespugliosa, con una crescita abbastanza veloce.

«Avere una città più verde, e quindi più sana, meglio tenuta e con minor spesa, più attrattiva, in una parola più vivibile, è uno degli obiettivi fondamentali delle linee di mandato dell’attuale governo cittadino, in risposta anche all’esigenza di favorire lo sviluppo sostenibile e il miglioramento ambientale che sono alla base della cosiddetta transizione ecologica», afferma Santilli.

«Per fare questo - aggiunge l'assessore - abbiamo dato vita a un monitoraggio costante, spesso complicato, ma rispetto al quale non ci siamo mai tirati indietro. A questo servono e serviranno il piano comunale e il censimento del verde, il sistema informativo territoriale, il regolamento del verde e il bilancio arboreo da far confluire in una visione d’insieme utile a una corretta pianificazione e gestione dell’arredo verde, dei parchi e dei giardini pubblici», conclude Gianni Santilli.